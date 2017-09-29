По меньшей мере 22 человека погибли в давке на вокзале в Мумбаи (фото)

Власти Индии заявляют о гибели по меньшей мере 22 человек и ранении 30 в результате давки на вокзале в Мумбаи. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным полиции, давка возникла на пешеходном мосту, который пересекает железнодорожные пути на вокзале Эльфинстон в Мумбаи.

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По данным властей, люди шли по мосту под крышей прячась от сильного ливня. Когда дождь кончился, толпа в спешке начала выходить с моста на улицу, и случилась давка, рассказал представитель железнодорожной компании Аниль Саксена, отмечает Би-Би-Си.

Станция Ельфінстон - пересадочная, она соединяет две крупнейшие железнодорожные ветки Мумбаи. Эта станция в часы пик, как правило, переполнена работниками офисов в районе Нижний Парель.

Район расположен в самом центре Мумбая, где рядом с трущобами недавно возведены жилые дома премиум-класса, роскошные торговые центры и штаб-квартиры международных финансовых учреждений.