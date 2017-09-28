По всему миру произошел сбой в системе регистрации на авиарейсы (фото)

16:22, 28 сентября 2017
Мир
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В крупнейших международных аэропортах скопилось много людей у стоек регистрации на рейс.

Очередь на регистрацию в аэропорту Мельбурна \ osamanasir/Twitter

Сбой в системе регистрации пассажиров, который произошел примерно после полудня, нарушил работу аэропортов по всему миру, сообщает газета The Daily Telegraph.

Очередь на регистрацию в международном аэропорту Вашингтона \ PoorRobin/Twitter

Издание уточняет, что сбой затронул программное обеспечение Amadeus Altea, используемое многими компаниями, и привел к массовому скоплению пассажиров у регистрационных стоек. По информации газеты, на неполадки пожаловались пассажиры в лондонском аэропорту Гатвик, в Руасси — Шарль де Голль в Париже, в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сингапурском Чанги, а также в воздушных гаванях Йоханнесбурга и Цюриха.

В настоящее время не известно, когда система возобновит работу в полном объеме, однако указывается, что на это потребуется время.

Очередь на регистрацию в лондонском аэропорту Гатвик \ Jerry Gandhi/Twitter

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Теги: #сбой системе регистрации#работа аэропортов#регистрация рейс