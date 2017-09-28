По всему миру произошел сбой в системе регистрации на авиарейсы (фото)

Сбой в системе регистрации пассажиров, который произошел примерно после полудня, нарушил работу аэропортов по всему миру, сообщает газета The Daily Telegraph.

Издание уточняет, что сбой затронул программное обеспечение Amadeus Altea, используемое многими компаниями, и привел к массовому скоплению пассажиров у регистрационных стоек. По информации газеты, на неполадки пожаловались пассажиры в лондонском аэропорту Гатвик, в Руасси — Шарль де Голль в Париже, в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, сингапурском Чанги, а также в воздушных гаванях Йоханнесбурга и Цюриха.

В настоящее время не известно, когда система возобновит работу в полном объеме, однако указывается, что на это потребуется время.