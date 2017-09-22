США решили развернуть силы стратегического назначения в Южной Корее

США развернут в Южной Корее вооружённые силы стратегического назначения. К такому соглашению пришли президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чже Ин во время встречи в Нью-Йорке. Об этом сообщает Белый дом, передает Радио Свобода.

Отмечается, что президенты двух стран во время встречи обсудили вопросы, связанные с ядерными испытаниями Северной Кореи. Трамп и Мун Чже Ин согласились с тем, что необходимо оказывать сильное давление на Пхеньян для принятия мер по ядерному разоружению КНДР.

Вашингтон развернет силы стратегического реагирования на самом Корейском полуострове и вокруг него. Состав американских вооруженных сил при этом будет ротироваться. Кроме того США окажут помощь Сеулу в поставках и разработке военной техники для армии Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Генсек ООН предостерег от угрозы войны с КНДР. Также Южная Корея заявила о возможности возвращения ядерного оружия в страну.