Генсек ООН предостерег от угрозы войны с КНДР

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во вторник, 19 сентября, предостерег от опасности войны с Северной Кореей. Также он призвал мировых лидеров избегать острых заявлений, которые могут повлечь "роковое недоразумение", передает Deutsche Welle.

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"Использование ядерного оружия должно быть немыслимым. Даже угрозу его применения никогда нельзя терпеть. Но по всему миру страх применения ядерного оружия сегодня на самом высоком уровне с конца Холодной войны", - сказал генеральный секретарь ООН.

Выступая перед Генассамблеей ООН в Нью-Йорке, Гутерриш подчеркнул, что решение северокорейского кризиса должно быть исключительно политическим.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников.