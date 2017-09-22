С момента открытия Эйфелеву башню посетили 300 миллионов людей

В Париже Эйфелеву башню с 1889 года посетили 300 млн человек, сообщает пресс-служба компании SETE, которая занимается обслуживанием этого туристического объекта, передает радио Свобода.

Читайте такжеЭйфелева башня признана лучшим в мире фоном для селфиПо этому случаю 28 сентября возле Эйфелевой башни запланирована уникальная развлекательная программа, ожидаются выступления музыкантов и световое шоу.

Кроме того, как сообщают в компании, всем посетителям предложат сделать фотографии возле Эйфелевой башни, которые затем будут размещены на специальной 12-метровой стене в виде надписи «300 миллионов спасибо».

Эйфелева башня, которая является архитектурной достопримечательностью Парижа, была открыта для посещения в 1889 году. Сначала ее построили как временное сооружение для Всемирной выставки. Башню должны были разобрать, однако впоследствии это решение отменили из-за установленных на ней антенн.