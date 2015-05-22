Эйфелева башня закрылась из-за карманников

Сотрудники одной из главных достопримечательностей французской столицы призвали руководство принять эффективные меры против растущего числа воров. По их словам, на башне орудуют несколько банд: чаще всего они нападают на туристов из Китая, которые, как считается, носят с собой большие суммы наличных, сообщает Русская служба ВВС.

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Компания, обслуживающая Эйфелеву башню, заявила, что работает с полицией, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.

Похожую акцию в 2012 году организовали сотрудники Лувра, отмечает Франс-пресс.