Эйфелева башня закрылась из-за карманников
15:53, 22 мая 2015Мир
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Эйфелева башня в Парижа в пятницу закрыта для публики из-за протеста персонала против карманников.
В Париже протестуют работники Эйфелевой башни / Flickr.com, Alex Lecea
Сотрудники одной из главных достопримечательностей французской столицы призвали руководство принять эффективные меры против растущего числа воров. По их словам, на башне орудуют несколько банд: чаще всего они нападают на туристов из Китая, которые, как считается, носят с собой большие суммы наличных, сообщает Русская служба ВВС.
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Компания, обслуживающая Эйфелеву башню, заявила, что работает с полицией, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.
Похожую акцию в 2012 году организовали сотрудники Лувра, отмечает Франс-пресс.
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