Трамп оконфузился в ООН на ланче с лидерами Африки

Дональд Трамп обратился в Организации Объединенных Наций с речью к лидерам африканских стран, дважды назвав Намибию Намбией. От себя он отметил, что у него есть "очень много друзей", которые тратят в Африке "уйму денег", передает РБК.

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"Для меня большая честь поприветствовать вас на этом обеде, вместе со мной собрались лидеры Кот-д'Ивуара, Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Намбии, Нигерии, Сенегала, Уганды и Южной Африки", - начал свое приветствие к лидерам африканских стран президент США.

Трамп упомянул несуществующую Намбию в своей речи два раза, отметив "растущую самостоятельность системы здравоохранения" этой страны. В стенограмме речи на сайте Белого дома указана "Намибия".

Также в начале своего обращения Трамп сказал: «У меня очень много друзей, которые едут в ваши страны в попытках разбогатеть. Поздравляю вас. Они тратят уйму денег». Как пишет корреспондент WP Каллум Борчерс, судя по всему, эта фраза была импровизацией со стороны президента США: до этого момента он не отрывал взгляда от текста речи.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп уже не раз попадал в неловкие ситуации, в частности, его протянутую руку проигнорировали первая леди Польши и охранник в Китае.