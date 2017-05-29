Очень приятно, Трамп: президент США в Китае хотел поздороваться с охранником (видео)
Охранник президенту США руку подавать не стал.
Очередной конфуз случился с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Китай. Как сообщают СМИ, американский лидер перепутал направление и пошел навстречу охраннику, сразу же решив с ним поздороваться.
Охранник президенту руку подавать не стал и показал ему правильное направление. Видео с оплошностью Трампа быстро разлетелось в сети.
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Когда ты простой охранник, и чуть было не подружился с президентом США pic.twitter.com/JClgbvXTjC— Дядюшка Шу (@Shulz) May 28, 2017
«Когда ты простой охранник, и чуть было не подружился с президентом США», - шутят пользователи соцсетей и гадают не перепутал ли Трамп охранника с лидером КНР.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп "проиграл" в игре рукопожатий президенту Таджикистана.