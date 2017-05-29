Очень приятно, Трамп: президент США в Китае хотел поздороваться с охранником (видео)

16:18, 29 мая 2017
Курьёзы
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Охранник президенту США руку подавать не стал.

Дональд Трамп / REUTERS

Очередной конфуз случился с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Китай. Как сообщают СМИ,  американский лидер перепутал направление и пошел навстречу охраннику, сразу же решив с ним поздороваться. 

Охранник президенту руку подавать не стал и показал ему правильное направление. Видео с оплошностью Трампа быстро разлетелось в сети.

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«Когда ты простой охранник, и чуть было не подружился с президентом США», - шутят пользователи соцсетей и гадают не перепутал ли Трамп охранника с лидером КНР.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп "проиграл" в игре рукопожатий президенту Таджикистана.

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Теги: #рукопожатие Трампа#Рукопожатие Трампа и охранника#Трамп в Китае