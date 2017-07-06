Очередной конфуз Трампа: первая леди Польши проигнорировала протянутую ей руку (видео)

Президент США Дональд Трамп, который прибыл в Варшаву на встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, при церемонии приветствия протянул руку Агате Корнхаузер-Дуде.

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Первая леди Польши проигнорировала этот жест, направляясь к Мелании Трамп. Президент США при этом опустил руку, сохранив невозмутимый вид.

Как сообщал УНИАН, в марте Трамп проигнорировал стандартную дипломатическую процедуру рукопожатия с канцлером Германии Ангелой Меркель во время приема в Белом доме.

В администрации президента США позже объяснили комичную ситуацию тем, что Трамп не расслышал ни призывы журналистов, ни реплику Меркель, которая сказала: "Они хотят, чтобы мы пожали руки".