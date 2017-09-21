Истребители Британии пытались перехватить самолеты РФ у берегов Шотландии

Два истребителя британских ВВС были подняты в воздух по тревоге из-за двух российских военных самолетов над побережьем Шотландии, пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что инцидент произошел утром 20 сентября и стал «очередным эпизодом противостояния с силами Путина над Северным морем».

Издание пишет, что два реактивных самолета «Тайфун» вылетели с базы Лоссимут, чтобы встретить российские самолеты, которые впоследствии изменили траекторию движения, поэтому прямого перехвата не произошло.

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По словам представителя ВВС Великобритании, британские истребители были подняты в небо по тревоге, когда обнаружилось, что «к зоне британских интересов» приближаются два российских военных самолета.

Самолеты России, пояснил он, развернулись и улетели, в результате их «перехват не был осуществлен».

Отмечается, что это не первый случай, когда британские ВВС сопровождают российские бомбардировщики в воздушном пространстве Великобритании. Так, в мае этого года два британских «Тайфуна» также были подняты в воздух по тревоге.

Ранее сообщалось, что МИД Литвы вручил ноту послу России из-за нарушения воздушного пространства.