Российские самолеты ворвались в воздушное пространство Литвы во время учений "Запад-2017"

Два российских военно-транспортных самолета "Ил-76" на прошлой неделе во время российско-белорусских учений "Запад-2017" нарушили воздушное пространство Литвы. Об этом сообщил литовский МИД, передает Delfi.

Минобороны Литвы объявило, что нарушение поздно вечером субботы было зафиксировано "средствами Вооруженных сил Литвы по наблюдению за воздушными пространством".

В понедельник в МИД был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручена нота о нарушении воздушного пространства Литвы. Дипломаты потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры к тому, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

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Должностные лица объявили, что инцидент произошел, когда с основной части России в Калининградскую область летели шесть российских военно-транспортных самолетов "Ил-76". Два из них отклонились от плана полета и в 22.50 и в 23.10 вошли в воздушное пространство Литвы над территориальными водами. В нем российские самолеты пробыли около 2 минут, пока не влетели в Калининградскую область.

Офицер по связям с общественостью авиабазы ВВС Литвы, капитан Ева Гульбинене рассказала, что в минувшую субботу дежурившие в Шяуляй истребители США, которые осуществляют миссию воздушной полиции, не поднимались в воздух для сопровождения никаких летевших над Балтикой российских военных самолетов.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Первый этап учений закончился 16 сентября. 17 сентября начался второй этап - активная фаза.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. Накануне в Минск прибыли наблюдатели за учениями от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства.