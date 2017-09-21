Из России в Северную Корею в обход санкций отправились восемь танкеров с топливом - Reuters

Как минимум восемь груженых топливом северокорейских танкеров из России отправились в Северную Корею. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Танкеры вышли из российских портов Владивосток и Находка и указали Китай или Южную Корею в качестве пунктов назначения в Информационной системе государственного портового контроля.

Однако затем судна оказались вблизи северокорейских портов Кимчхэк, Чхонджин, Хыннам и Раджин. Ни один из танкеров затем не отправился в Китай, а большинство вернулось в Россию.

Читайте такжеСША уничтожат Северную Корею в случае необходимости - постпред США в ООН

Все они были загружены дизельным топливом, сообщил источник в компании, обслуживающей суда во Владивостоке. Их грузоподъемность составляла от 500 до 2000 тонн.

Одним из таких судов был Ma Du San, которым владеет северокорейская компания Korea Kyongun Shipping Co. 20 мая этого года танкер вышел из порта во Владивостоке, перед этим на него загрузили 545 тонн судового топлива, поступившего с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Это предприятие принадлежит Независимой нефтегазовой компании (ННК).

По документам, зарегистрированным в российской Информационной системе государственного портового контроля, следующим пунктом назначения судна должен был стать китайский порт Чжаньцзян, а согласно накладной - южнокорейский Пусан.

Однако после выхода из Владивостока танкер был замечен в границах северокорейского порта Кимчхэк.

Читайте такжеСовбез ООН утвердил новые санкции против КНДР

Американские чиновники рассказали агентству, что Пхеньян часто использует подобные приемы для обхода международных торговых санкций, введенных из-за ядерных программ КНДР.

Смена маршрута и сложная цепочка различных фирм-грузовладельцев, в том числе офшорных, которые участвуют в поставках, может затруднить попытки проверить, сколько топлива поставляется Северной Корее, и соблюдаются ли ограничения на импорт в рамках санкций ООН.