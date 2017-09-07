Главарь ИГИЛ планирует новые атаки в Европе - СМИ

Главарь «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади планирует новые атаки в странах Европы, сообщает The Telegraph со ссылкой на главу курдской разведки Лахура Талабани.

«Мы ожидаем увидеть гораздо больше нападений на Запад, которые призваны повысить боевой дух бойцов, понесших тяжелые потери», — сказал Талабани.

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Он также отметил, что на территории Ирака могут появиться группы молодых экстремистов, если власти страны не предпримут в этом отношении радикальных политических реформ.

Как сообщал УНИАН, сирийская армия и ее союзники во вторник, 5 сентября, прорвались к правительственным подразделениям, которые находились в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Дейр-эз-Зор.