Беременная Кейт Миддлтон снялась в мультфильме, посвященном психическому здоровью детей (видео)

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая ждет третьего ребенка, снялась в мультфильме, посвященном психическому здоровью детей.

Мультфильм был опубликован на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter, а позже на YouTube.

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Мультфильм начинается с приветствия герцогини. "Этот мультфильм поможет нам начать говорить о психическом здоровье. Что сказать и с кем говорить, когда мы чувствуем слишком много, чтобы справиться с этим в одиночку. И как слушать и помогать, если наш друг столкнулся с трудностями", - говорит она.

Мультфильм был создан при участии детей и учителей при активной поддержке организации Anna Freud National Centre For Children And Family.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сейчас герцогиня мучается от сильного токсикоза и не принимает участия в официальных мероприятиях, но нашла силы сняться в этом фильме.