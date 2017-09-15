Запущенная КНДР ракета не угрожала США или острову ГУАМ - американские военные

Баллистическая ракета средней дальности, запущенная из Северной Кореи и пролетевшая над Японией, не несла угрозы Северной Америке или острову ГУАМ. Об этом сообщает Sand Hills Express.

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Представитель Тихоокеанского командования ВС США Дейв Бенхам отметил, что к такому же выводу пришли в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.

"Эти продолжающиеся провокации только усугубляют дипломатическую и экономическую изоляцию Северной Кореи... Резолюции Совета Безопасности ООН, включая последнюю о санкциях - это пол, а не потолок тех мер, которые нам следовало предпринять. Мы призываем все государства принять новые меры против режима Кима", - прокомментировал очередной запуск Госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Японская общественная вещательная сеть NHK ранее сообщала, что ракета пролетела над воздушным пространством Японии вблизи Хоккайдо, той же префектуры, над которой ракета средней дальности KN-17 совершила полет 28 августа.

Ссылаясь на южнокорейских военных, NHK сообщила, что ракета поднялась на 770 км вверх и преодолела 3700 км.

Последний запуск – это уже 14-е испытания КНДР за год. 3 сентября Северная Корея заявила, что испытала водородную бомбу, что привело к новым санкциям, принятым против страны Советом Безопасности ООН во вторник.