В результате пожара в религиозной школе в Малайзии погибли 25 человек
05:07, 14 сентября 2017Мир
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В данный момент спасатели продолжают работу на месте пожара.
Пожар произошел в Малайзии / REUTERS
В религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпуре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.
Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на пожарную службу города.
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По данным пожарных, информация о возгорании поступила в 05:41 по местному времени.
Помещение школы / REUTERS
"По нашим данным, в настоящий момент известно о 25 погибших учениках и учителях", - пишет издание.
В данный момент спасатели продолжают работу на месте пожара, отметило издание.
Напомним, 148 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бензовоза в пакистанской провинции Панджаб.
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