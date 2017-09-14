В результате пожара в религиозной школе в Малайзии погибли 25 человек

05:07, 14 сентября 2017
Мир
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В данный момент спасатели продолжают работу на месте пожара.

Пожар произошел в столице Малайзии / REUTERS

В религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпуре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на пожарную службу города.

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По данным пожарных, информация о возгорании поступила в 05:41 по местному времени.

Помещение школы / REUTERS

"По нашим данным, в настоящий момент известно о 25 погибших учениках и учителях", - пишет издание.

В данный момент спасатели продолжают работу на месте пожара, отметило издание.

Напомним, 148 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бензовоза в пакистанской провинции Панджаб.

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Теги: #пожар в Малайзии#пожар в религиозной школе