В результате пожара в религиозной школе в Малайзии погибли 25 человек

В религиозной школе в столице Малайзии Куала-Лумпуре произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек.

Об этом сообщает издание The Star со ссылкой на пожарную службу города.

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По данным пожарных, информация о возгорании поступила в 05:41 по местному времени.

"По нашим данным, в настоящий момент известно о 25 погибших учениках и учителях", - пишет издание.

В данный момент спасатели продолжают работу на месте пожара, отметило издание.

Напомним, 148 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бензовоза в пакистанской провинции Панджаб.