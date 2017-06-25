Количество жертв пожара в Пакистане возросло до 148 человек
Десятки человек находятся в критическом состоянии.
В Пакистане возросло число погибших в результате взрыва бензовоза в провинции Пенджаб, пишет The Associated Press.
Издание сообщает, что количество жертв возросло до 148 человек.
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Согласно сообщению, еще несколько десятков человек находятся в критическом состоянии.
Как сообщал УНИАН ранее, по меньшей мере 123 человека погибли и десятки получили ранения в результате взрыва бензовоза в пакистанской провинции Панджаб.
По данным канала, инцидент произошел сегодня утром, когда большое количество людей собралось собирать бензин с транспортного средства, перевернулся. «Вдруг на этой территории возникло пламя, и большинство людей попали в огонь», - цитирует канал слова свидетеля трагического происшествия.