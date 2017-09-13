В аэропорту Амстердама из-за сильного ветра отменены десятки рейсов (видео)

Нидерландский авиаперевозчик KLM отменил 60 рейсов из-за сильного ветра, который помешал самолетам взлетать и совершать посадку в аэропорту Амстердама Схипхол, передает ЄвроПравда со ссылкой на Аssociated Press.

Читайте такжеВ Германии выставка ветроэнергетики прекратила работу из-за сильного ветраСпикер аэропорта Пауль Вебер сообщил, что в связи с ограниченной пропускной способностью взлетно-посадочной полосы" в целом отменили 75 рейсов. По его словам, задержки в аэропорту ожидаются в течение целого дня.

Королевский нидерландский метеорологических институт распространил предупреждение для западных прибрежных районов Нидерландов, что скорость ветра может достигнуть 120 км\час.

По данным органов власти по вопросам транспорта, утром в час пик сильный ветер повалил дерево на шоссе, соединяющем Раттердам и Гаагу. Данных о жертвах в результате шторма пока нет.