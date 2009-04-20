Мощное землетрясение в Китае: 15 тысяч пострадавших

Более 15 тыс. человек пострадали в результате землетрясения, произошедшего вчера в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики.

Как передает РИА «Новости»,землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-западе Китая. Подземные толчки повредили 3,2 тыс. домов. Прямой экономический ущерб от удара подземной стихии, по предварительным данным, составил 54 млн. юаней (около 8 млн. долл.). Сообщений о погибших пока не поступало.

Самым разрушительным землетрясением в КНР за последние 30 лет стало произошедшее 12 мая 2008 года землетрясение в провинции Сычуань. Тогда погибли более 69 тыс. человек, 374 тыс. получили ранения, миллионы остались без крыши над головой, 18 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Если их не удастся найти в течение года, они также будут официально признаны погибшими.