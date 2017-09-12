В ЕС запустили сайт для противодействия российской пропаганде

В Евросоюзе запустили сайт euvsdisinfo.eu, который предназначен для борьбы с дезинформацией со стороны России.

Сайт является частью кампании ЕС для лучшего прогнозирования и реакции на дезинформацию из Кремля. Ресурс будет предоставлять интерактивную статистику и контент на английском, русском и немецком языках.

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"Сегодня мы запускаем новый веб-сайт www.euvsdisinfo.eu, предоставляя вам единственный ресурс для решения проблемы кремлевской дезинформации", - сообщается на сайте.

На сайте можно найти более 3000 случаев дезинформации о Кремле, единую базу поиска поддельных новостей и истории информаторов о дезинформации от Кремля.

Как сообщал УНИАН ранее, странам Запада не удается справиться с российскими хакерскими атаками и фейковыми новостями. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Ринкевич отметил, что растет количество доказательств того, что Россия автоматизировала дезинформацию в социальных сетях. Это подтверждает доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО, в которой указано, что большинство русскоязычных твитов про НАТО в Латвии отправленные "ботами".