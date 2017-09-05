Запад не в состоянии справиться с кибератаками и дезинформацией РФ - МИД Латвии

Странам Запада не удается справиться с российскими хакерскими атаками и фейковыми новостями. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич во время визита в Лондон, сообщает The Guardian.

Ринкевич отметил, что растет количество доказательств того, что Россия автоматизировала дезинформацию в социальных сетях. Это подтверждает доклад Центра стратегических коммуникаций НАТО, в котором указано, что большинство русскоязычных твитов про НАТО в Латвии отправлены "ботами".

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"Если у вас есть хакерство, фальшивые новости с четкой целью, то очень важно реагировать. Мы можем узнать, что произошло, но это очень трудно доказать. Весь закон в этой сфере требует решения ", - сказал Ринкевич.

Как сообщал УНИАН ранее, активность спецслужб США по поимке российских хакеров в 2017 году достигла рекордных результатов - поймали 7 российских киберпреступников.

При этом, сравнивая с периодом от 2010 года, только два российских киберпреступника выдавались США ежегодно до 2017-го. Это рекордный показатель задержаний российских хакеров несмотря на то, что президент Дональд Трамп пытается улучшить отношения с Москвой. Судебные преследования совпадают с усилением контроля над российскими хакерами, потому что представители разведки США определили, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году, используя методы кибервойны, чтобы помочь Трампу. Хотя Белый дом и избежал публичного обвинить в этом РФ. Да и сам Кремль опроверг обвинения.