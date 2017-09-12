Трамп продлил на год режим чрезвычайной ситуации из-за терактов 9/11

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с терактами. Об этом говорится в его заявлении, которое опубликовал Белый дом, передает 112 Украина.

"Я направил... уведомление, в котором подтверждаю продление объявленного 14 сентября 2001 года режима чрезвычайной ситуации", — говорится в документе.

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Отмечается, что данный режим был введен в связи с терактами 11 сентября 2001 года и продолжающейся угрозой новых атак против США.

Как отметил Трамп, режим чрезвычайной ситуации позволит правоохранителям и военным страны совершать все необходимы операции для обеспечения безопасности американских граждан от терроризма.

Напомним, что 11 сентября 2017 года, исполняется 16 лет со дня террористических нападений на США.

11 сентября 2001 года террористы-смертники использовали четыре пассажирских самолёта для нанесения ударов по зданиям в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Два самолёта врезались, один за другим, в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий самолёт с пассажирами врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, четвёртый самолёт упал в поле в штате Пенсильвания после произошедшей на борту схватки пассажиров с группой террористов.

Жертвами нападений стали около трёх тысяч американцев и граждан многих стран мира.