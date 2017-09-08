КНДР заявила, что Вашингтон поплатится за слова своего представителя в Совбезе ООН

КНДР заявила, что США «дорого заплатят» после того, как их представитель в совбезе ООН Никки Хейли заявила, что Пхеньян напрашивается на войну, пишет Bloomberg.

Государственное агентство новостей КНДР назвало заявление Хейли истерикой.

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"Администрации США придется дорого заплатить за ее слова", - цитирует сообщение издание.

Как сообщал УНИАН ранее, на заседании Совета Безопасности американский посол Никки Хейли заявила, что Северная Корея Ким Чен Ына "умоляет о войне" и призвала группу из 15 участников принять самые разнообразные меры для сдерживания КНДР.

"Война никогда не была тем, что хотят Соединенные Штаты. Мы этого не хотим. Но терпение нашей страны не безгранично. Мы будем защищать наших союзников и нашу территорию», – сказала Хейли.