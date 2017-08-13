В Сирии погибли 8 боевиков "ДНР", которые принимали участие в составе контингента ВС РФ - разведка
Тела наемников не отправят домой, а похоронят в Сирии, за то, что они не являются гражданами России.
В Сирии убили наемников из Донбасса, которые принимали участие в составе военного контингента ВС РФ.
Об этом сообщили в пресс-центре ГУ разведки Минобороны.
"Подтвержден очередной факт участия военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) в составе военного контингента ВС РФ в Сирии", - говорится в сообщении.
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По данным разведки, в Сирии погибло восемь и получили ранения двое военнослужащих полка, в частности командир минометной батареи.
Также отмечается, что из-за того, что погибшие не являются гражданами РФ, их тела будут похоронены на территории Сирии.
Напомним, война в Сирии продолжается с 2011 года. Ранее сообщалось, что около 700 французских граждан воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистских группировок.