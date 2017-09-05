Мэра Лейпцига возмутила реакция полиции на изнасилование женщины в парке

Полиция немецкого Лейпцига подверглась масштабной критике после того, как посоветовала женщинам бегать по паркам по двое для защиты от насильников. Об этом сообщает The Local.

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В местном парке мужчина в возрасте от 25 до 35 лет надругался над 50-летней женщиной, которая совершала пробежку. Злоумышленник так сильно бил ее по лицу, что женщине потребовалась операция.

"Когда человек бежит мимо кого-то, он должен оглядываться, чтобы убедиться, что на него не нападают. Женщинам лучше бегать по двое или так, чтобы рядом всегда кто-то был", - заявил после сообщения о преступлении пресс-секретарь городского управления полиции.

Это заявление раскритиковал и мэр Лейпцига Буркхард Юнг. "Ответом властей на это ужасное происшествие должно стать увеличение полицейского присутствия на улицах и в парках - я уже несколько лет говорю об этом", - заявил градоначальник.

Предполагаемого насильника еще не нашли. Полиция выясняет, может ли он быть связан с двумя нападениями сексуального характера, произошедшими в округе за последнее время.