В Индии популярного гуру судят за изнасилования, в ходе беспорядков погибло более 20 человек (фотогалерея)

По меньшей мере 23 человека погибли на севере Индии в ходе беспорядков, вспыхнувших после того, как известного в стране духовного учителя Гурмита Рама Рахима Сингха суд признал виновным в изнасиловании двух женщин, сообщает Би-би-си.

Как полагают, погибшие протестующие - последователи 50-летнего Гурмита Рама Рахима Сингха. Беспорядки вспыхнули в городе Панчкула (штат Харьяна), где проходил суд над гуру.

По данным полиции, при подавлении беспорядков арестованы 2500 человек.

Суд признал гуру виновным в изнасиловании в 2002 году двух женщин, входивших в возглавляемую им религиозную общину "Дера сача сауда".

Сообщается также, что в ходе беспорядков были подожжены как минимум две железнодорожные станции. Сторонники влиятельного духовного наставника также бьют машины и поджигают газетные киоски.

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Перед вынесением вердикта по делу гуру более 200 тысяч его последователей приехали в город Чандигарх, в окрестностях которого располагается Панчкула.

Для поддержания порядка в городе Чандигарх и его окрестностях на улицы выведны тысячи военных и полицейских. Чтобы восстановить порядок в этом районе стражи порядка применили слезоточивый газ и водометы.

Полиция штата Харьяна заявляет, что полицейским и военным удалось взять ситуацию в городе под контроль.

Тем временем, протесты против вынесенного гуру вердикта начались в Дели, где были подожжены два вагона поезда.

В ряде районов города Панчкула и в соседнем штате Пенджаб введен комендантский час.

Власти штата Пенджаб выступили с критикой в адрес властей соседнего штата Харьяна, которые позволили такому число последователей гуру приехать в город Чандигарх. Этот город является столицей одновременно двух штатов - Пенджаб и Харьяна.

Сингх приехал в суд в Панчкулу из своего ашрама в штате Харьяна в сопровождении колонны из 100 машин.

После вынесения вердикта гуру остается под стражей. Как ожидается, приговор будет вынесен в понедельник, 28 августа.

Гурмит Рам Рахим Сингх - духовный учитель и глава религиозной общины "Дера сача сауда", у которой порядка 60 млн последователей по всему миру. В 23 года возглавил общину, которая себя называет некоммерческой социальной благотоворительной и духовной организацией. Выступает на рок-концертах, снимается в фильмах, владеет собственным брендом, производящим продукты питания.

В отношении него проводились расследования по обвинению в убийстве и применении насилия, сам он отвергает все обвинения в свой адрес. Его также обвинили в том, что он убеждал своих последователей пройти процедуру кастрации, чтобы "быть ближе к богу".