Россия игнорирует призыв суда ООН о выполнении "Минска" – МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявляет, что Россия игнорирует призыв Международного суда ООН о выполнении Минских соглашений. Об этом Кислица написал в Twitter.

«Россия игнорирует любые призывы к имплементации Минских соглашений, включая те, которые были сделаны Международным Судом Украины по делу «Украина против России», - заявил он.

Кроме того, Кислица отметил, что Россия саботирует выполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)» (71/205).

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Как сообщал УНИАН, 19 апреля Международный суд ООН в своем постановлении о временных мерах в отношении России призвал Киев и Москву выполнить Минские договоренности.

19 декабря 2016 года Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении страной-оккупантом Российской Федерацией прав человека в АР Крым.

Согласно документу, в частности, Россия должна немедленно прекратить нарушение прав человека в Крыму, прекратить дискриминационные меры и практики, необоснованные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и отменить все дискриминационное законодательство.

Члены ООН также призвали РФ немедленно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия, а также тех, кто был переведен через международно признанные границы из Крыма в Россию.