Пострадавших от землетрясения украинцев в Италии Киев просто бросил?

Украинцы в Италии считают, что государство в ситуации после землетрясения продемонстрировало безразличие к своим соотечественникам.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН заявила президент Ассоциации “Украина” Мария ПЕРЕРВА.

“Государство абсолютно не заботится об иммигрантах. И эта ситуация сложная продемонстрировала это еще раз”, - сказала она.

По словам М.ПЕРЕРВЫ, в город Пескари, где она проживает, была вывезена часть украинцев, которые пострадали от землетрясения в Аквиле. После того, как она оставила в гостиницах Пескари информацию о себе и Ассоциации, к ней обратилось 8 украинцев, пострадавших от землетрясения.

Президент Ассоциации отметила, что обращалась к Посольству Украины в Италии с просьбой оказать помощь пострадавшим, хотя бы в размере 50-100 евро, чтобы люди могли позвонить по телефону родным, однако в Посольстве ответили, что из-за нехватки средств это невозможно, и попросили прислать списки потерпевших.

“Они говорят, что у них нет денег, нет бензина”, - отметила М.ПЕРЕРВА.

Она также выразила мнение о необходимости назначения отдельного сотрудника посольства или консульских учреждений Украины в Италии для командирования на место землетрясения и поиска потерпевших, а также предоставление им первой необходимой помощи.

М.ПЕРЕРВА также отметила, что по словам пострадавших, с которыми она общалась, на месте события многие посольства других государств, в том числе, Румынии, России, открыли свои временные бюро для помощи согражданам, что не было сделано Украиной.

Она также сообщила, что и сейчас в Аквиле остаются украинские граждане, которые ночуют в палатках.

“Сейчас мне сообщили, что несколько украинских женщин живут в палатках в Аквиле, мерзнут, потому что сегодня ночью там было минус два градуса, и никого из официальных представителей (Украины – УНИАН) они не видели”, - отметила М.ПЕРЕРВА.

В то же время пресс-атташе Посольства Украины в Италии Ярослав МОШКОЛА, комментируя эту информацию, отметил, что на сегодня все украинцы, пострадавшие от землетрясения, расселены по разным городам Италии, и практически все они обеспечены всем необходимым. “Сейчас отрывать консула, который ежедневно принимает до 200 человек для того, чтобы осуществить такой тур по всем городам, куда отселены украинцы, нецелесообразно”, - сказал пресс-атташе посольства.

Вместе с тем он отметил, что посольство готово предоставить максимальное содействие в оформлении утраченных документов для всех пострадавших. В целом, по предварительным данным, в посольство с просьбой о восстановлении утраченных документов обратились уже до 10 граждан Украины.

Я.МОШКОЛА также выразил надежду, что во время обращения в посольство люди будут вести себя корректно.

“К сожалению, есть случаи, когда люди пытаются использовать эту ситуацию в собственных целях. Так, у нас был случай, когда обратились с просьбой помочь в решении визовых вопросов, поскольку якобы в зоне землетрясения находился родственник, однако впоследствии выяснилось, что родственник живет в Венеции и не пострадал от стихийного бедствия”, - рассказал пресс-атташе Посольства.

Я.МОШКОЛА также заявил о готовности посольства в случае необходимости способствовать украинским гражданам в получении компенсаций от правительства Италии, предназначенных для пострадавших от землетрясения.

Как сообщал УНИАН, в результате землетрясения в регионе Абруццо в ночь с 5 на 6 апреля и повторных толчков 7 апреля, полностью разрушен город Аквила. По данным МИД, двое граждан Украины погибли. В целом количество жертв достигает 1500 человек, свыше 70 тыс. человек потеряли свои дома.