FT: российский лоббист Ахметшин дал показания по делу о связях Трампа с РФ

Российский лоббист Ринат Ахметшин, бывший контрразведчик советской армии, встречавшийся в 2016 году с представителями предвыборного штаба Дональда Трампа, пообщался со следователями, ведущими дело о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с ходом дела, передает DW.com.

Как утверждается, Ахметшин давал показания под присягой 11 августа 2017 года на протяжении нескольких часов.

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При этом сам Ахметшин отказался комментировать изданию подробности своего общения со следователями. "Я не знаю, о чем вы говорите. Я ничего не комментирую", - сказал он, добавив, что он "уважает" расследование спецпрокурора США по России Роберта Мюллера. Лоббист сообщил также, что он обещал "полное сотрудничество" всем следователям.

Встреча в Нью-Йорке, состоявшаяся 9 июня 2016 года, попала в центр внимания после того, как выяснилось, что в ней принимал участие старший сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший. Трампу-младшему якобы обещали предоставить информацию, которая скомпрометирует главную соперницу его отца на президентских выборах - Хиллари Клинтон.