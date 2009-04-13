Иран планирует крупнейшее военное авиашоу

Иран планирует провести крупнейшее авиационное шоу в своей истории в качестве демонстрации военной мощи государства. Об этом пишет Jerusalem Post.

Шоу пройдет в День Армии 18 апреля, в нем примут участие около 140 самолетов.

В параде будет представлена не только авиация, но и другие рода войск. По словам представителей иранских ВВС, шоу станет «символом готовности армии защищать страну». Другой иранский военный, цитируемый газетой, заявил, что Тегеран приготовил для своих врагов «сюрприз сокрушительной мощи», в случае если они решатся атаковать Исламскую республику.

Сообщения о проведении военного шоу последовали вскоре после заявления президента Ирана Махмуда АХМАДИНЕДЖАДА о том, что страна сумела создать полный ядерный топливный цикл. Первый завод по производству ядерного топлива открылся на минувшей неделе в Исфахане.

Некоторые представители мирового сообщества, в частности, США и Израиль, опасаются, что Тегеран планирует создать собственное ядерное оружие. Иран, со своей стороны, все обвинения отвергает, настаивая, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, а ядерное топливо предназначено для снабжения строящейся при российской поддержке АЭС «Бушер», запуск которой запланирован на 2009 год.

Израиль не отрицает возможность нанесения превентивного удара по Ирану. Согласно сообщению израильских СМИ, план израильской операции против Ирана уже разработан военными и одобрен властями страны.