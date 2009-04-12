Милиционер-стажер сбил 11 человек на автобусной остановке

За рулем автомобиля, который сегодня врезался в толпу людей на автобусной остановке в Ростове-на-Дону, находился милиционер-стажер одного из районных отделов внутренних дел города. Об этом журналистам сообщил начальник областного управления ГИБДД. Он уточнил, что в результате аварии пострадали 11 человек, а не 13, как сообщалось ранее. 8 из них госпитализированы. Опасение врачей вызывает состояние здоровья 8-летнего мальчика и 32-летней женщины. Они госпитализированы с переломом основания черепа. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль "Москвич", проезжая мимо автобусной остановки, опрокинулся и врезался в людей, выходящих из автобуса. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность машины.

Эхо Москвы