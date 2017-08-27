В Лондоне полиция перцовым спреем остановила исламиста с мечом

Контртеррористические подразделения Великобритании в субботу, 26 августа, начали расследование инцидента, который произошел накануне поздно вечером у Букингемского дворца в Лондоне, как сообщает DW.

Неизвестный намеренно въехал в полицейский минивэн. Три невооруженные офицера подошли к водителю, и тогда тот достал с пассажирского места меч длиной 1,2 метра. Стражи порядка получили незначительные ранения, однако нейтрализовали нападающего перцовым спреем, сообщила полиция британской столицы/

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Мужчину, который во время нападения кричал "Аллах величайший!", задержали. "Думаем, мужчина действовал в одиночку, на данном этапе следствия мы не ищем других подозреваемых", - сообщил председатель контртеррористических сил Дин Хейдон. Одновременно он подчеркнул, что случай расследуется как террористический инцидент.