Турчинов допускает создание Россией во время учений "Запад-2017" ударных групп войск для вторжения в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает, что во время стратегических командно-штабных учений вооруженных сил РФ (СКШУ) «Запад-2017» Россия создаст ударные группировки войск для вторжения в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

«Под видом СКНУ не исключается создание ударных группировок войск (сил) ВС РФ для перехода государственной границы и военного вторжения на территорию Украины», - заявил он.

Турчинов напомнил, что в последние годы подобные учения неоднократно использовались для достижения скрытых военно-политических целей.

В частности, после учений «Кавказ-2008» (15 июля - 2 августа 2008 года) российские войска, которые привлекались к маневрам, не вернулись с полигонов в пункты постоянной дислокации и начали вооруженную агрессию против Грузии.

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Во время учений «Кавказ-2012» и «Кавказ-2016» (17-23 сентября 2012 и 5-10 сентября 2016) были отработаны возможные варианты применения группировок российских войск и ведения боевых действий на юго-западном стратегическом направлении, в том числе против сил НАТО.

В ходе учений ВС РФ и Беларуси «Запад-2013» (19-28 сентября 2013) были отработаны сценарии вооруженной агрессии против Украины, которые Кремль в общих чертах попытался реализовать в 2014-2015 годах.

Как сообщал УНИАН, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и РФ "Запад-2017" запланирована на 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.