В Москве найден мертвым автор песни "Наш дурдом голосует за Путина" (видео)

Скончался лидер группы "Рабфак" Александр Семенов. Сегодня тело музыканта нашли в его съемной квартире в Москве. Официально причины смерти Александра Семенова не названы, передает Пятый канал.

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Друзья и коллеги лидера группы "Рабфак" забили тревогу накануне. Семенова не могли найти с утра 19 августа. Товарищи обратились в полицию и попросили вскрыть дверь квартиры, где проживал музыкант. Однако без присутствия владельцев жилья стражи порядка ломать замки отказались.

Накануне в интервью Пятому каналу Елин рассказал, что друзья музыканта ждут запасные ключи от квартиры Семенова. Их знакомые музыканта везли из Тульской области.

Широкую известность группе "Рабфак" принесла в 2011 году песня "Наш дурдом голосует за Путина", автором которой является Семенов.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в Москве на 75-м году жизни умер актер Владимир Толоконников, исполнивший роль Шарикова в фильме "Собачье сердце".