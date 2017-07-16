Умер актер Владимир Толоконников, сыгравший Шарикова в "Собачьем сердце"

В Москве на 75-м году жизни умер актер Владимир Толоконников, исполнивший роль Шарикова в фильме "Собачье сердце". Об этом агенству "РИА Новости" сообщила представительница театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

"Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 по киевскому времени)", - сказала собеседница агентства.

Друзья семьи покойного сообщили агентству «Интерфакс», что похороны Толоконникова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве, отпевание состоится в Сретенском монастыре.

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Владимир Толоконников родился в 1943 году в Алма-Ате. Закончил Ярославское театральное училище, после чего работал в театре русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате.

Толоконников снялся в десятках фильмов, но наибольшую известность ему принесла роль Шарикова в «Собачьем сердце».

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