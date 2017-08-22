Связь Сирии с КНДР: Reuters рассказал о поставках Северной Кореи в сирийское агентство химоружия

08:27, 22 августа 2017
Мир
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Предположительно поставки были осуществлены по контракту, который занесен в черный список с 2009 года.

Ким Чен Ын / REUTERS

За последние шесть месяцев были перехвачены две северокорейские поставки в сирийское правительственное учреждение, отвечающее за программу химического оружия страны. Об этом говорится в конфиденциальном докладе ООН о нарушении санкций в отношении Северной Кореи, пишет Reuters.

В докладе, который был представлен Совету Безопасности США, не было уточняющих сведений о том, когда и где состоялись поставки.

«Группа расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и сотрудничество в области обычных вооружений между Сирией и КНДР (Северная Корея)», - говорится в докладе.

Кроме того, отмечается, что есть основания полагать, что поставка была частью контракта KOMID (Корейской горнодобывающей торговой компанией) с Сирией. Контракт был занесен в черный список Советом Безопасности в 2009 году.

«Два члена-государства перехватили суда, предназначенные для Сирии. Еще одно государство-член информировало группу о том, что у нее есть основания полагать, что товар был частью контракта KOMID с Сирией », - отмечается в документе.

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Получателями груза были сирийские организации, назначенные Европейским Союзом и Соединенными Штатами для сирийского научно-исследовательского центра (SSRC). SSRC контролирует программу химического оружия в стране с 1970-х годов.

Эксперты из США заявили, что действия между Сирией и Северной Кореей, которые они расследуют, включают сотрудничество в отношении ракетных программ сирийского Скад и технического обслуживания и ремонта систем противовоздушной обороны сирийских ракет-носителей.

Северокорейские и сирийские миссии в Организации Объединенных Наций не сразу отреагировали на просьбу о представлении комментариев.

Как сообщал УНИАН ранее, КНДР заработала на экспорте угля и железной руды около $270 млн несмотря на санкции против Пхеньяна, которые ввело министерство коммерции Китая, сообщается в экспертном докладе ООН.

Уточняется, что Северная Корея изменила пути поставок из КНР в страны Юго-Восточной Азии.

В докладе также отмечается «послабление мероприятий, направленных на ликвидацию оружия массового уничтожения». Эксперты подчеркивают, что сложилась ситуация, при которой источники финансирования ядерной программы КНДР заблокировать сложно.

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Теги: #Сирия#КНДР#вооружения#Северная Корея#поставки#химическое оружие в Сирии#программа химического оружия