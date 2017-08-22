В Госдепе США пообещали Сирии ответ за применение химоружия

Госдеп США опубликовал заявление по случаю четвертой годовщины химической атаки в сирийской Восточной Гуте в пригороде Дамаска, ответственность за которую Вашингтон возлагает на власти Сирии.

Администрация США напоминает, что в 2013 году в результате этих событий погибли более 1400 человек, многие из которых - дети.

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"Режим Асада должен прекратить применение химического оружия, полностью декларировать все свои запасы химического оружия и сотрудничать с организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), Миссией по установлению фактов и совместного механизма расследования", - сказано в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что несоблюдение международного права, норм и стандартов, касающихся применения химического оружия, грозит официальному Дамаску соответствующими ответными мерами.

Также в Госдепе США добавили, что решительным образом осуждают использование химического оружия "где угодно, кем бы то ни было, ни при каких обстоятельствах".