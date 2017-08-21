Асад заявил, что Дамаск сорвал планы Запада по его свержению

Президент Сирии Башар Асад считает, что Дамаску удалось сорвать "планы Запада, направленные на его свержение". Тем не менее точка в растянувшейся на шесть лет гражданской войне в стране пока не поставлена.

Об этом сирийский лидер заявил в воскресенье, 20 августа, в обращении, показанном по сирийскому телевидению, передает dw.com.

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"Битва продолжается. Каким будет наш дальнейший курс, а также когда можно будет говорить о победе - это уже другой вопрос", - заявил он.

По словам Асада, "достичь военных успехов" и минимизировать "потери и тяготы, обусловленные войной", удалось благодаря прямой "политической, экономической и боевой" поддержке союзников Дамаска. В их числе глава сирийского государства назвал Россию, Иран и ливанское радикальное шиитское движение "Хезболла".

Башар Асад подчеркнул, что поддерживает международные усилия, направленные на создание зон деэскалации в Сирии. В первую очередь, они призваны "положить конец кровопролитию", способствовать "вытеснению вооруженных" боевиков и "возвращению к нормальным условиям" жизни, отметил он. "Мы заинтересованы в успехе этой инициативы", - добавил он.