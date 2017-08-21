ВМС США приостановят операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем

ВМС США проведут масштабную проверку боевой готовности флота после второго за последние два месяца столкновения американского эсминца с гражданским судном, сообщает ЕвроПравда со ссылкой на Associated Press.

Читайте такжеСтолкновение эсминца США с танкером: 10 моряков числятся пропавшимиМинистр обороны США Джеймс Маттис заявил, что глава военно-морских операций адмирал Джон Ричардсон изучит, как ВМФ готовит и сертифицирует свои силы вблизи Японии. "Он начал широкое расследование", - сказал Маттис, имея в виду последние два столкновения и другие случаи в море.

Кроме этого, Джон Ричардсон сообщил, что в связи с двумя последними инцидентами с кораблями было принято решение приостановить операции ВМС во всем мире.

В это время корабли и самолеты США, Индонезии, Сингапура и Малайзии ищут в юго-восточных азиатских водах 10 американских моряков эсминца John S. McCain, которые пропали без вести после столкновения военного суда с нефтяным танкером. В результате инцидента пострадали пятеро моряков американского военного корабля.

Эсминец столкнулся с танкером под либерийским флагом, перевозившим почти 12 тыс. тон топлива.

В июне эсминец ВМС США "Фицджеральд" и филиппинское контейнерное судно ASX Crystal столкнулись у берегов Японии. Трое человек тогда получили ранения, семеро погибли. В результате инцидента весь экипаж эсминца был уволен.