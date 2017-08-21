Это очень плохо: Трамп прокомментировал столкновение американского эсминца с нефтяным танкером

Президент США Дональд Трамп отреагировал на столкновения американского эсминца «Джон Маккейн» с нефтяным судном, что произошло у берегов Сингапура.

Как пишет The Washington Post, американский президент, отвечая на вопрос об эсминце, заявил, что «Это очень плохо».

Однако позже Трампа в Twitter появился твит о столкновении судов.

«Думаем и молимся за наших моряков флота США на борту «Джона Маккейна», где продолжаются поисковые и спасательные операции", - написал Трамп.

Thoughts & prayers are w/ our @USNavy sailors aboard the #USSJohnSMcCain where search & rescue efforts are underway. https://t.co/DQU0zTRXNU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 августа 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, ракетный эсминец США USS John McCain S столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии. Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.

Позже в пресс-службе ВМС США сообщили, что десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" считаются пропавшими после столкновения с танкером в районе Сингапура.

"В настоящее время 10 моряков считаются пропавшими без вести и пятеро получили ранения", - сказано в сообщении.