Эрдоган посоветовал главе МИД ФРГ "знать свое место"
23:57, 19 августа 2017Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны.
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему «знать свое место», передает Reuters.
«Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Сколько тебе лет?» — заявил Эрдоган.
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Ранее Эрдоган, призывая не голосовать за партии, дружественные Меркель, заявил, что они являются «врагами Турции».
Зигмар Габриэль назвал его слова уникальным актом вмешательства в суверенитет.
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