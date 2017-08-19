Эрдоган посоветовал главе МИД ФРГ "знать свое место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему «знать свое место», передает Reuters.

«Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Сколько тебе лет?» — заявил Эрдоган.

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Ранее Эрдоган, призывая не голосовать за партии, дружественные Меркель, заявил, что они являются «врагами Турции».

Зигмар Габриэль назвал его слова уникальным актом вмешательства в суверенитет.