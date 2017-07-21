Эрдоган ответил немецкому министру: никому не под силу запугать Турцию

Президент Турции осудил высказывания министра экономики Германии о том, что немецким компаниям может быть небезопасно вести бизнес в Турции. "Подобные высказывания не достойны представителей политики», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган, передает Анадолу.

Читайте такжеТурция передала Германии обновленный список предполагаемых пособников терроризма«Я обратился в Национальную разведку и МВД Турции в связи с утверждениями о начале расследования деятельности ряда компаний с немецким капиталом. Ответ, полученный мной, гласит: Ни о каком расследовании речи не идет. Все это ложь», - сообщил президент.

Он заявил "немецким друзьям" и всему мировому сообществу: «Никому не под силу запугать Анкару. Немецкие компании, как и прежде, будут безопасно работать в Турции».

Он отметил, что международные игроки оценивают ситуацию в той или иной стране не на основе предвзятых и политически мотивированных выводов международных рейтинговых агентств, а с учетом реалий, а реалии Турции общеизвестны.

«Ряд государств и организаций, формирующих стандарты мировой экономики и политики, при необходимости сами же их игнорируют. С каждым новым событием истинное лицо этих стран и структур становится наглядно видно», - отметил Эрдоган.

По его словам, Анкаре уже нечему удивляться после того, как в состав ЕС были приняты страны, не отвечающие критериям Евросоюза, тогда как по сей день затягивается процесс вступления Турции в состав объединения. «Нам нет дела до тех, кто своими руками рушит собственную безопасность», – подчеркнул он.