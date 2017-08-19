Полиция нашла взрывчатку "мать Сатаны" в убежище барселонских террористов

Испанская полиция обнаружила в предполагаемом укрытии барселонских террористов следы трипероксида ацетона, известного как взрывчатка "мать Сатаны". Об этом пишет РБК со ссылкой на El Pais.

Если изначально говорилось о том, что в здании находились газовые баллоны, то теперь эксперты утверждают, что там же были обнаружены следы пероксида ацетона. Это вещество использовалось боевиками ИГ в качестве основы для взрывчатых веществ при атаках в Брюсселе и Париже.

Читайте такжеИсполнитель теракта в Барселоне был убит полицией в Камбрильсе - СМИ

Суть этой взрывчатки заключается в том, что она обладает большой взрывной силой, зачастую не определяется после детонации и легко воспламеняется. По этой причиной у нее появилось прозвище "Мать Сатаны".

Обнаружение подобного вещества позволило полиции предположить, что террористическая группа намеревалась не ограничиваться нападением в Барселоне, а совершить и другие, более крупные теракты.

Трипероксид ацетона впервые был получен в 1895 году. В военных целях как инициирующее взрывчатое вещество не применялся из-за повышенной чувствительности, однако с 1980-х годов широко использовался террористами при изготовлении взрывных устройств.

Напомним, в результате теракта в Барселоне вечером 17 августа погибли 13 человек, более сотни получили ранения. Водителю фургона, который сбил пешеходов на улице Рамбла в центре города, удалось скрыться.

Ночью пятеро преступников совершили нападение на пешеходов в городе Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны; одна женщина погибла и шесть человек пострадали, в том числе полицейский. Все нападавшие были убиты.

По данным СМИ, полиция подозревает в организации преступлений террористическую ячейку. Четыре предполагаемых преступника задержаны, пятеро были убиты. Еще четверо находятся в розыске, однако один из них - Муса Укабир - предположительно, был убит.