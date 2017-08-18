Полиция Каталонии по делу о терактах разыскивает 17-летнего марокканца

В связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе полиция Каталонии разыскивает Муссу Укабира, 17-летнего брата уже задержанного гражданина Марокко Дрисса Укабира. Как передают Ведомости со ссылкой на El Pais, это подтвердила представитель полиции Ребека Карранко. Она подчеркнула, что пока нельзя утверждать, что именно он был за рулем фургона Fiat, который давил людей на улице Рамбла в центре Барселоны.

Читайте такжеКровавый четверг: что известно о терактах в Испании, которые произошли накануне (видео)Фургон был взят напрокат человеком с документами на имя Дрисса Укабира, однако сам Укабир пришел в полицию и заявил, что документы у него украл брат. Он тем не менее был задержан.

Укабира-старшего задержали в Риполе, где живут оба брата. По данным El Pais, оба марокканца получили вид на жительство в Испании и зарегистрированы в консульстве в Жироне.

Исполнители терактов в Барселоне и Камбрильсе входили в джихадистскую ячейку, в которой было всего 12 участников, говорят источники газеты в антитеррористических структурах. Пятеро из них были убиты в ночь на пятницу в Камбрильсе, четверо остаются в розыске. По делу о терактах пока задержаны трое подозреваемых.

Число погибших в двух терактах достигло 14: днем в пятницу умерла одна из пострадавших в Камбрильсе. Остальные 13 погибли в Барселоне. Пострадали больше 100 человек, это граждане 34 стран.