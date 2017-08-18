Полиция ликвидировала 4 террористов в городе Камбрильс под Барселоной

Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне, пишет Би-Би-Си.

Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу.

Читайте такжеВодитель наехавшего на людей в Барселоне фургона остается на свободе - полиция

Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны. Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспризвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.