Полиция ликвидировала 4 террористов в городе Камбрильс под Барселоной
Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.
Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены четверо подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне, пишет Би-Би-Си.
Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу.
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Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны. Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.
Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспризвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.
В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.
Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.