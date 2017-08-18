Появилось видео перестрелки после наезда на пешеходов в Камбрильсе

В сети появилось видео перестрелки с участием подозреваемого в наезде на пешеходов в Камбрильсе через несколько часов после теракта в Барселоне. Видео опубликовало испанское издание La Vanguardia.

Читайте такжеКровавый четверг: что известно о терактах в Испании, которые произошли накануне (видео)На видеозаписи зафиксировано, как уже после попытки наезда на пешеходов в Камбрильсе один из подозреваемых держит в руках неизвестный предмет и кричит что-то в адрес, предположительно, полиции на фоне звуков выстрелов. После очередного выстрела мужчина упал на дорогу, однако поднялся и начал движение в сторону полицейских. Далее прозвучали еще три выстрела, и подозреваемый снова упал.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии не исключает возможность новых атак. "Мы работаем над версией, что исполнители в течение определенного времени в здании в муниципалитете Альканар готовили оба теракта, однако мы не можем связывать все сценарии. Это была группа, мы не знаем, сколько точно их было. В то же время мы не можем исключать дальнейших терактов", - заявил глава каталонской полиции