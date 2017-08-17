"ИГ" взяло на себя ответственность за теракт в Барселоне с 13-ю погибшими (фото)
В ходе нападения погибли 13 человек, по меньшей мере 80 оказались в больницах.
Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне 17 августа.
Об этом, как сообщает SITE Intelligence Group, объявило агентство Amaq, подконтрольное террористам.
BREAKING: 'Amaq News Agency reported #ISIS responsibility for #Barcelona attack #Spainpic.twitter.com/W8FFz7qBz6— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 серпня 2017 р.
Как сообщал УНИАН, в четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. В ходе нападения погибли 13 человек, по меньшей мере 80 оказались в больницах.
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Водитель ехал так, чтобы задеть как можно больше людей. На данный момент известно, что задержан один подозреваемый по имени Дрисс Укабир. Его задержали на трассе в нескольких десятках километров от Барселоны. Позже стало известно о задержании второго подозреваемого.
Еще один был застрелен. По информации СМИ, он врезался в полицейское оцепление на проспекте Диагональ после чего продолжил движение. Полиция нагнала его в Сан-Жуст-Десверн в десяти километрах от центра Барселоны. Там в результате перестрелки его убили.