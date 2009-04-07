В Италии новое землетрясение, сильные толчки слышны в Риме

Сила землетрясения - 5,7

Новое сильное землетрясение произошло сегодня вечером в центральной Италии. Новое сильное землетрясение произошло сегодня вечером в центральной Италии. Как передает РИА «Новости», сильные подземные толчки отчетливо ощущаются в Риме. По сведениям специалистов Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда нового землетрясения - 5,7. Как сообщалось, наиболее сильное землетрясение произошло в Италии в ночь на 6 апреля. По последним данным спасателей, стихия унесла жизни 228 человек.

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