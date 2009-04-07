В Италии новое землетрясение, сильные толчки слышны в Риме
22:00, 07 апреля 2009Мир
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Сила землетрясения - 5,7
|Фото REUTERS
Как передает РИА «Новости», сильные подземные толчки отчетливо ощущаются в Риме.
По сведениям специалистов Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда нового землетрясения - 5,7.
Как сообщалось, наиболее сильное землетрясение произошло в Италии в ночь на 6 апреля. По последним данным спасателей, стихия унесла жизни 228 человек.
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