Полиция Испании заявила, что "пояса смертников" на террористах оказались муляжами

Террористы пытались совершить теракт в курортном городке Камбрильсе, имели ненастоящие "пояса смертников".

Читайте такжеВ результате теракта в Камбрильсе пострадали восемь человекИнформацию о наличии взрывных устройств на теле террористов сегодня опроверг министр внутренних дел Каталонии Хоаким Форн, сообщает El Mundo, передает ЕвроПравда.

То, что "пояса шахида" оказались муляжами, подтвердил и глава Каталонии Карлес Пучемонд.

После трагедии в Барселоне, в результате которой погибли 13 человек и получили ранения более 100, другая группа террористов пыталась совершить похожий теракт в испанском городке Камбрильс. Они также направили автомобиль на людей.

Полиция остановила авто выстрелами, застрелив всех пятерых нападающих, четверо из них погибли на месте, еще один – позже в больнице.

Впоследствии полиция предупредила жителей и отдыхающих Камбрильса о контролируемых взрывах в городе, поскольку начала обезвреживание предполагаемого взрывного устройства на теле одного из террористов. В то же время, полиция отметила, что информация о содержании предполагаемого взрывного устройства еще не была подтвержденной.