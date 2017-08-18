Задержан четвертый подозреваемый в причастности к терактам в Каталонии

Полиция Каталонии сообщила о задержании четвертого подозреваемого в подготовке терактов в Барселоне и Камбрильсе. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Читайте такжеПолиция Каталонии по делу о терактах разыскивает 17-летнего марокканцаКак сообщал УНИАН, 17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 14 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали.